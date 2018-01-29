Новокузнецк, Кемеровская область, 29 января, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Слухи о карантине по группу, которые распространил кемеровский областной телеканал и некоторые интернет-ресурсы, чуть не сорвали занятия в школах Новокузнецка, сообщили в комитете образования и науки города.

lalabell68 Карантин

«Комитет образования и науки города Новокузнецка доводит до вашего сведения, что карантина по гриппу в образовательных учреждениях города нет! Все они работают в обычном режиме», — подчёркивают новокузнецкие власти.

Как выяснилось, информация о закрытии всех школ Новокузнецка на карантин по гриппу появилась на прошлой неделе на одном из городских сайтов. Областной телеканал и некоторые интернет-ресурсы не удосужились проверить достоверность и распространили новость, оказавшуюся слухами. В результате в пятницу и субботу, 26 и 27 января, работа образовательных учреждений города была дестабилизирована.