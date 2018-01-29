Москва, 29 января, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Подписи для регистрации лидера Партии роста Бориса Титова в качестве кандидата в президенты РФ готовы к сдаче в Центризбирком России (ЦИК). Об этом сообщает пресс-служба штаба Титова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Собранные активистами штаба кандидата подписи будут переданы в ЦИК во вторник, 30 января.

Отметим, законодательство РФ о выборах обязывает каждого из претендентов на пост президента страны (за исключением кандидатов от партий, представленных в Госдуме РФ) сдавать в ЦИК подписи избирателей в их поддержку.

И лишь после проведенной процедуры проверки подписей и прочих документов кандидат проходит регистрацию.

Добавим, самовыдвиженцам необходимо сдать в ЦИК не менее 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий — не менее 100 тыс. автографов избирателей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подписи в поддержку действующего президента России Владимира Путина будут переданы в ЦИК 29 января. Подписи, собранные в поддержку Ксении Собчак, сдадут в ЦИК 31 января.