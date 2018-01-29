Киев, 29 января, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В столице Украины 29 января произошла стрельба, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

The-village.ru Перестрелка

Согласно сообщению, перестрелка произошла днем 29 января. В результате стрельбы один мужчина погиб, еще один получил огнестрельное ранение. На месте происшествия работают кинологи, следователи и другие сотрудники полиции.

По данным пресс-службы Нацполиции, инцидент произошел в помещении национальной лотереи, куда забежали семеро мужчин. Между преступниками и охраной завязалась перестрелка, после чего нападавшие скрылись.

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Напомним, ранее в Харькове сработало взрывное устройство возле супермаркета. В результате 52-летней женщине оторвало палец, а ее двухлетний внук получил лицевые ранения. По предварительным данным, взрыв произошел из-за пакета, в котором находилась граната.

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Также отметим, что ранее в Сумах на Украине неизвестный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Злоумышленник успел произвести четыре выстрела, после чего его задержали. В результате были ранены двое мужчин. Против стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением огнестрельного оружия».