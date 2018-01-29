Перемышль, Калужская область, 29 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Заявление на выплату ежемесячного пособия на второго ребенка из средств материнского капитала первой в Калужской области подала жительница села Перемышль, сообщает 29 января пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области Жительница села Перемышль принимает поздравления с рождением второго ребенка

День приема заявления был проведен в праздничной обстановке. Семью, оформляющую выплату, поздравили заведующая отделом социальной защиты населения Людмила Самсонова, начальник отдела ПФР Ольга Новикова Ольга Владимировна и сотрудники отделения ПФР по Калужской области.

В ведомстве отметили, что заявление на сертификат по материнскому капиталу семья направила через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. А заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала женщина написала в отделе ПФР.

4 января 2018 года в семье родился второй ребенок, девочка. Кроме того, с 2015 года семья воспитывает дочь Василису.

Принимая первое заявление, сотрудники соцзащиты и ПФР выразили молодой семье много теплых слов и пожеланий, вручили цветы и подарки.

Напомним, в конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы маткапитала, в соответствии с которым при рождении второго, третьего ребенка или последующих детей семья может обратиться за получением выплаты из средств материнского капитала. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.

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