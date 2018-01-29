Калуга, 29 января, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Рабочие автомобильного завода концерна «Фольксваген» в Калуге получат премию за 2017 год в размере 23 тыс. рублей. Такое окончательное решение приняло руководство предприятием, хотя ранее размер годового бонуса не превышал 19 тыс. рублей, сообщает 29 января корреспондент ИА REGNUM.

Kp40.ru Рабочие автозавода вышли на пикет.

18 января 2018 года рабочие автомобильного завода провели пикет, требуя повысить годовой бонус. По оценкам межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в акции протеста приняли участие около трёхсот человек. Рабочие заявляли, что на заводе выросла производительность труда, перевыполнена производственная программа, успешно запущены новые модели, получены новые заказы, в том числе иностранные, однако при увеличении загрузки и интенсивности работы заработная плата лишь обесценивается. Протестующие потребовали за свой труд мотивационную премию размером не менее 35 тыс. рублей.

На пикете присутствовал директор филиала по подбору персонала, который в ходе переговоров озвучил, что размер годового бонуса составит 19 тыс. рублей. Эта информация вызвала неприятие у рабочих автозавода.

23 января состоялось повторное обсуждение этого вопроса. В ходе встречи директор по персоналу сообщил, что максимальный размер бонуса, согласованный советом директоров, составляет 21 тыс. 500 рублей, но эта сумма также не устроила коллектив. В итоге рабочие добились повышение бонуса до 23 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заводе «Фольксваген» в Калуге трудятся 4 тыс. человек. Весной 2013 года ряд рабочих смен был отменен. Кроме того, из-за недели вынужденного простоя производства, вызванного переоборудованием и настройкой производства под новую модель Skoda Rapid, рабочие смены перенесли на выходные в летний период. В результате, как считали в профсоюзе МПРА, из-за постоянного переноса смен сложилась ситуация, при которой работникам придётся трудиться всё лето практически без выходных. Активисты заявляли, что вместо того, чтобы оплачивать постоянно возникающие дни простоя по 2/3, их принуждают к отработке по выходным, которые оплачиваются лишь в одинарном размере. К тому же руководство завода не спрашивало мнения профсоюза и самих работников по данному вопросу. Все это вызвало волнения. В итоге работодателю пришлось пойти на уступки.