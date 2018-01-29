Калуга, 29 января, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Калужской области с начала года зарегистрировано более шести тысяч случаев ОРВИ, а также один случай заболевания гриппом, сообщает 29 января пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

(сс) ccipeggy ОРВИ

По данным ведомства, заболеваемость респираторными инфекциями на территории области за четвертую календарную неделю находится на уровне сезонных значений.

«Всего по области зарегистрировано 6215 случаев ОРВИ, что несколько выше, чем на предыдущей неделе (+13,6%). Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, наиболее значительно у школьников — на 24,8%. Зарегистрирован 1 случай гриппа у взрослого жителя Калуги», — говорится в сообщении.

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При этом областной показатель заболеваемости по совокупному населению ниже пороговых значений на 22,2%, заболеваемость значительно ниже пороговых показателей во всех возрастных группах (на 30−50%).

За неделю с респираторными инфекциями в областные больницы госпитализированы 85 больных, что на 12,4% меньше, чем неделей ранее.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ приостановлена образовательная деятельность в одном классе школы №5 и в двух классах школы №21 Калуги. В Жуковском районе закрыт один класс в школе села Трубино и по одной группе в двух детских садах города Жуков.

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