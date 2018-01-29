В работе владимирских троллейбусов нашли нарушения
Владимир, 29 января, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура и Роструд нашли нарушения трудовых прав сотрудников предприятия «Владимирпассажиртранс», которое принадлежит мэрии Владимира. Среди нарушений — отсутствие индексации зарплаты и незаконные штрафы.
Об итогах проверки 29 января сообщило издание «Зебра ТВ». Проверки были проведены после обращения владимирских коммунистов.
Выяснилось, что, несмотря на то, что в трудовом коллективном договоре есть пункт об индексации зарплаты, она не проводится. Кроме того, планы по выручке с января 2017 года для водителей увеличились на пять миллионов рублей. Если в январе 2017 года они составляли 19 млн рублей, то в декабре — 24 млн рублей. При этом нарушения Генпрокуратура не усмотрела. Напомним, что сотрудники предприятия жаловались, что из-за этого им приходится работать без выходных.
По итогам проверки прокуратура внесла руководству предприятия восемь протестов.
Другую проверку провела Федеральная служба по труду и занятости. По данным ведомства, на предприятии также подтвердили отсутствие индексации. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что сотрудникам платили зарплату невовремя.
ИА REGNUM напоминает, что о проверках стало известно в январе 2018 года.
«Владимирпассажиртранс» сейчас находится в плачевном состоянии. По данным на октябрь 2017 года, предприятие имело достаточно большие долги. К примеру, задолженность перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество равнялась 21,4 млн рублей. Кроме того, «Владимирпассажиртранс» был должен 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей — Пенсионному фонду.
У городских депутатов накопились вопросы к руководителю компании. В декабре, когда решался вопрос о бюджете города на 2018 года, руководитель фракции «Яблоко» в горсовете Дмитрий Кушпита заявил: его не устраивает, что гендиректор Михаил Кулибаба не может отчитаться за расходование денег и «плюет на депутатов». Несмотря на возмущение, депутаты одобрили выделение троллейбусам 76 млн рублей в 2018 году.