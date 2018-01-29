Владимир, 29 января, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура и Роструд нашли нарушения трудовых прав сотрудников предприятия «Владимирпассажиртранс», которое принадлежит мэрии Владимира. Среди нарушений — отсутствие индексации зарплаты и незаконные штрафы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус во Владимире

Об итогах проверки 29 января сообщило издание «Зебра ТВ». Проверки были проведены после обращения владимирских коммунистов.

Выяснилось, что, несмотря на то, что в трудовом коллективном договоре есть пункт об индексации зарплаты, она не проводится. Кроме того, планы по выручке с января 2017 года для водителей увеличились на пять миллионов рублей. Если в январе 2017 года они составляли 19 млн рублей, то в декабре — 24 млн рублей. При этом нарушения Генпрокуратура не усмотрела. Напомним, что сотрудники предприятия жаловались, что из-за этого им приходится работать без выходных.

По итогам проверки прокуратура внесла руководству предприятия восемь протестов.

Другую проверку провела Федеральная служба по труду и занятости. По данным ведомства, на предприятии также подтвердили отсутствие индексации. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что сотрудникам платили зарплату невовремя.

ИА REGNUM напоминает, что о проверках стало известно в январе 2018 года.

«Владимирпассажиртранс» сейчас находится в плачевном состоянии. По данным на октябрь 2017 года, предприятие имело достаточно большие долги. К примеру, задолженность перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество равнялась 21,4 млн рублей. Кроме того, «Владимирпассажиртранс» был должен 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей — Пенсионному фонду.

У городских депутатов накопились вопросы к руководителю компании. В декабре, когда решался вопрос о бюджете города на 2018 года, руководитель фракции «Яблоко» в горсовете Дмитрий Кушпита заявил: его не устраивает, что гендиректор Михаил Кулибаба не может отчитаться за расходование денег и «плюет на депутатов». Несмотря на возмущение, депутаты одобрили выделение троллейбусам 76 млн рублей в 2018 году.