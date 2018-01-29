Томск, 29 января, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Виктор Воробьев сегодня, 29 января, открыли первый в регионе Центр медицинской реабилитации.

Depzdrav.tomsk.gov.ru В Томске открыли Центр медицинской реабилитации

Новый центр начал работу в историческом здании в центре Томска по улице Красноармейской, 14. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в его реставрацию министерство здравоохранения РФ и ФМБА вложили 213 миллионов рублей.

Уточняется, что до появления Центра медицинской реабилитации пациенты получали помощь в двух подразделениях Сибирского федерального научно-клинического центра: взрослые — при Томском НИИ курортологии и физиотерапии, дети с ДЦП и проблемами опорно-двигательного аппарата — в клинической больнице ЗАТО Северск.

По словам ведущего специалиста в области медицинской реабилитации Сибирского федерального научно-клинического центра Ирины Смирновой, новый центр будет полностью интегрирован в систему здравоохранения Томской области. Она подчеркнула, что открывшееся 29 января амбулаторно-поликлиническое звено центра при выходе на проектную мощность сможет ежегодно оказывать помощь 600 пациентам. Также запланировано открытие стационара, рассчитанного на 500 случаев госпитализации в год. Помощь будут оказывать людям с поражением центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, нарушениями периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и так далее.

Подчёркивается, что для жителей Томской области лечение в центре будет абсолютно бесплатным, по полису ОМС. Также стоит отметить, что в центре открыта базовая кафедра Сибирского государственного медицинского университета.

«Здравоохранение состоит из трёх частей — это профилактика, лечение и реабилитация. Мы будем развивать все эти составляющие для самого главного в жизни — здоровья людей», — прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По данным областных властей, в Томской области за пять лет построено почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировано — ещё 40.

«При поддержке президента Владимира Путина мы построили в Томске сверхсовременный радиологический каньон, а сейчас вместе с частным инвестором строим ПЭТ-центр для диагностики онкологических заболеваний на самых ранних стадиях. За пять лет мы построили по всей области почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов и ещё 40 — отремонтировали. К программе «Земский доктор» мы первыми в России добавили проект «Земский фельдшер», а к «Плавучей поликлинике» — автомобильную, «Маршрут здоровья», — сказал Сергей Жвачкин, комментируя проводимую в регионе работу по развитию инфраструктуры здравоохранения.

Напомним, по информации областного минздрава, в 2018 году в Томской области планируются к открытию 10 ФАПов (три уже открылись), ещё в шести сельских медпунктах власти обещали провести капремонт.