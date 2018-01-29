Ярославль, 29 января, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Житель Борисоглебского района Ярославской области задержан по подозрению в истязании двухлетней дочери своей гражданской жены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

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В Борисоглебскую ЦРБ в тяжелом состоянии была доставлена двухлетняя девочка с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головы, тела, конечностей. Ребенок был экстренно транспортирован в одну из больниц города Ярославля. Девочка впала в кому. По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери потерпевшей.

«Наши общественные помощники сотрудники уже работают в Борисоглебском, сотрудники аппарата сейчас находятся в больнице, где лежит девочка, и выясняют, чем помочь семье. А завтра я еду в Борисоглебский район», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Общественный помощник детского омбудсмена в Борисоглебском районе Наталья Харитонова рассказала корреспонденту, что маму девочки раньше лишали родительских прав, у нее отобрали трех детей.