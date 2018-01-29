Ростов, Ярославская область, 29 января, 2018, 14:07 — ИА Регнум. ФГБУН Институт озероведения РАН завершены исследования проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеро Неро

Они проводились по запросу департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области с июля 2017 года.

В рамках исследования эксперты изучили состояние озера Неро на сегодняшний день, результативность проведенных ранее и запланированных в рамках существующего проекта мероприятий, включая финансовую составляющую.

«В итоге научно-исследовательских работ, проведенных независимыми экспертами ФГБУН Институт озероведения РАН и ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина» РАН разработан комплекс предложений в части корректировки проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе Ярославской области». Для того, чтобы иметь точное представление о целесообразности и возможности реализации предложенных учеными мероприятий, материалы исследований направлены в Экспертный Совет Федерального агентства водных ресурсов. Решение о дальнейшей реализации проекта будет принято после получения заключения Совета», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов.

В департаменте пояснили, что в данный момент в целях снижения антропогенной нагрузки на озеро Неро администрацией Ростовского муниципального района и города Ростова за рамками проекта выполняются работы по восстановлению и развитию канализационной сети, увеличению степени очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации в рамках региональной программы «Развитие водо-снабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» и муниципальной программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов».

Напомним, в июле 2017 года в Ярославской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на общую сумму 47 млн рублей в ходе мероприятий по комплексной реабилитации озера Неро.