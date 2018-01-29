Барнаул, 29 января, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Позитивная новость, редкая для российского рынка долевого строительства, пришла сегодня, 29 января, из Алтайского края. По данным корреспондента ИА REGNUM, многоквартирный дом в Барнауле по адресу ул. Антона Петрова, 254, возведение которого СПП ОАО «СтройГАЗ» начал еще в апреле 2011 года, достроен.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Напомним, постройка состоит из восьми секций, пять из которых были введены в эксплуатацию ранее. Строительство же ещё трёх блок-секций, которые состоят из 185 квартир, затянулось на несколько лет. Но несмотря на рассмотрение Арбитражным судом Алтайского края заявления о признании ОАО СПП «СтройГАЗ» банкротом, срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренный договорами долевого участия с обозначенным сроком по 30.01.2018, строители выполнили.

Ещё в конце 2017 года руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов отмечал, что на объекте существуют сложности по запуску тепла (долг «Стройгаза» за него составлял более 10 миллионов) и своевременному выполнению работ.

«К решению этого вопроса уже подключилось правительство Алтайского края, но, безусловно, здесь нужен график погашения долгов от «Стройгаза». Возвращаясь к вопросу достройки объекта, по моей информации, застройщик гарантирует вложить соответствующие финансовые ресурсы в достройку», — пояснял чиновник.

Тем не менее, дольщики неоднократно выходили на пикеты, высказывая предположение, что достроить дом к указанному сроку строители не успеют. Не верили они и словам самого Андрея Степанова, который неоднократно убеждал дольщиков не делать преждевременных выводов (тем более что не все из них знакомы с технологиями строительного производства).

«Договорные сроки окончания строительства не нарушены, оставшееся время позволяет закончить строительство», — отмечал Андрей Степанов.

По его словам, важно понимать, что протесты и предъявление застройщику-банкроту денежных требований грозит опасностью совсем остаться без своих вложений.

«Требование квартиры, даже недостроенной, является более надёжным способом сохранить свои деньги. К сожалению, не все понимают, что массовое взыскание неустойки может сделать невозможным завершение строительства. Поэтому дольщики, прежде всего, должны представлять последствия своих решений», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, как во многих других регионах России, существуют проблемы с долгостроями и обманутыми дольщиками. Однако же, если сравнивать с другими российскими регионами, то они здесь гораздо менее масштабные. И, тем не менее, в конце 2017 года алтайские дольщики довольно часто выходили на пикеты.

Для разрешения их проблем в Алтайском крае был разработан законопроект о предоставлении преференций застройщику, который возьмёт на себя обязательства по окончанию строительства.