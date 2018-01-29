Жуков, Калужская область, 29 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Жуковского района Калужской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одной из местных компаний по подозрению в хищении более 3,6 млн рублей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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По данным ведомства, женщина без согласия с руководителями организации изготавливала расходные кассовые ордера, по которым она получала из кассы деньги.

При этом никаких авансовых отчетов по ордерам женщина не предоставляла и деньги обратно в кассу не вносила.

«В период с 2013 года по 2016 год документально не подтверждено списание более 3,63 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Проверка финансовой деятельности организации продолжается.

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