Екатеринбург, 29 января, 2018, 13:26 — ИА Регнум. С группой компаний «ТЭН» подписано соглашение о намерениях в отношении завершения строительства проблемных объектов в Арамили. Об это сообщил журналистам глава минстроя Свердловской области Михаил Волков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра на данном этапе идёт подготовка документов, а объём инвестиций для продолжения строительства составит 220 млн рублей. Также группа компаний «ТЭН» получит в Екатеринбурге земельный участок под заброшенной больницей в Зеленой Роще, начальная цена которого на торгах близка к сумме предполагаемых инвестиций. По словам Михаила Волкова, условие, что на месте заброшенной больницы может располагаться только медучреждение, необязательное.

Отметим, что заброшенная «Клиническая больница скорой помощи» в Зелёной Роще является объектом культурного наследия. Она была построена в 30-е годы прошлого века и прекратила работу в 2000 году. Её закрыли под предлогов ремонта и после него собирались открыть снова. Но этого так и не случилось.

С тех пор здание постепенно разрушается. При этом заброшенная больница в Зелёной роще располагается практически в центре города на значительной части квартала в районе улиц Большакова и 8 Марта.

Напомним, что ранее в Арамили началось строительство ЖК «Светлый». В проекте жилого комплекса — девять объектов, а их сдача была запланирована на 2016 год. Однако в 2015 году строительство полностью прекратилось. В ходе проверок было выявлено нецелевое расходование средств пайщиков и возбуждено уголовное дело. На данный момент только один дом находится в высокой степени готовности, а на остальных объектах либо возведено всего несколько этажей, либо их строительство в стадии разрытого котлована.