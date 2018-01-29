Москва, 29 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В Госдуме выступили против предложения увеличить приток трудовых мигрантов с помощью Green card, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на волне сокращения трудоспособного населения в России выступил с предложением ввести в стране особую систему отбора иностранных специалистов, по аналогии с грин-картами в США.

Это предложение содержит в корне неверный посыл, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Россия не нуждается в увеличении притока низкоквалифицированной рабочей силы, не платящей налоги в государственный бюджет, но зато беззастенчиво пользующейся бесплатной медициной, образованием и прочими благами, доступными для граждан РФ», — отметил парламентарий.

Заметный рост числа постоянно проживающих в крупных городах России семей граждан из ближнего зарубежья, как правило, не встающих на обязательный учет в соответствующих органах, ложится дополнительной нагрузкой на бюджет и добросовестных налогоплательщиков, исправно его пополняющих, в отличие от мигрантов, традиционно переводящих деньги к себе на родину, указал депутат.

«Провоцируют же приток низкооплачиваемых работников обогащающиеся на них коммерсанты, нечестные на руку чиновники из сферы ЖКХ, коррумпированные правоохранители — они предпочитают класть «сэкономленные» на использовании бесправных гастарбайтеров деньги в свой карман. Это не только приводит к нецелевому использованию бюджетных средств, но и способствует росту межнациональной напряженности в нашей стране», — полагает Гутенев.

Парламентарий также считает неверным мнение, что граждане РФ не пойдут, в отличие от мигрантов, работать дворниками за предлагаемую месячную зарплату.

«Но если исключить коррупционный фактор, то может оказаться, что в действительности заработная плата за этот бесспорно тяжелый физический труд куда выше заявленной», — заключил он.

Из подготовленного ЦСР доклада «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения» следует, что для привлечения мигрантов в страну необходимо внедрить балльную систему отбора претендентов, отбор на этапе подачи документов на рабочую визу, а также диверсификационную лотерею, то сеть фактически грин-карту.