Симферополь, 29 января, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Сильный пожар едва не уничтожил старинный храм Свято-Успенского мужского монастыря в Бахчисарайском районе Крыма, на земли которого в украинские времена долгие годы претендовали крымскотатарские радикалы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Пожар произошел вечером 28 января.

Dmitry A. Mottl Свято-Успенский моностырь

По информации пресс-службы МЧС Крыма, в селе Предущельное в районе Свято-Успенского мужского монастыря загорелись деревянные одноэтажные здания. По предварительной версии, очаг возгорания находился в котельной, откуда огонь перекинулся на соседние строения.

«К приезду спасателей площадь пожара составляла около 200 кв. м, обрушились крыши построек, поэтому для наиболее эффективной борьбы с огнём специалистам пришлось поднимать железные листы. Одновременно осуществлялось тушение пожара сразу с нескольких сторон, чтобы максимально быстро отрезать путь огня к другим зданиям», — сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов, отметив, что люди в момент загорания самостоятельно покинули помещения, поэтому жертв и пострадавших нет.

Огнём были уничтожены здание трапезной, три хозяйственных помещения и три торговые лавки. Причину пожара выясняют эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2006 года события в Свято-Успенском монастыре грозили очередным межнациональным конфликтом на полуострове. В частности, несмотря на то, что нижняя площадка монастыря являлась юридически церковной собственностью, активисты крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили её спорной территорией, поскольку она находится в непосредственной близости от некогда существовавшего здесь мусульманского учебного заведения. Спор вокруг территории неоднократно сопровождался столкновениями между православными и мусульманами.

Его апогеем был штурм обители, предпринятый радикалами в 2004 году, когда несколько сот активистов незаконной организации во главе с Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, вооружившись палками, попытались прорваться в монастырь. Остановить их удалось только бойцам «Беркута».

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