Калуга, 29 января, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Некоммерческое партнерство приемных семей детский поселок «Орион» — сообщество профессиональных педагогов, психологов и родителей, новая форма работы с детьми-сиротами и детьми, попавшими в кризисную ситуацию. За 20 лет работы здесь сформирована уникальная развивающая среда для детей любого возраста.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Участники проекта берут детей в приемные семьи, воспитывают и дают им образование, помогают найти свой жизненный путь.

28 января в поселке побывал известный эстрадный исполнитель Митя Фомин.

На встрече с артистом ребята задали певцу волнующие их вопросы: «Как вы начинали?», «Как пережили известие о пришедшей славе?», «Почему решили стать певцом?»

Митя Фомин отвечал на все вопросы искренне и открыто, понимая, что его жизненный опыт может быть полезен ребятам.

По просьбе детей Митя спел несколько песен из своего репертуара, а так же преподнес «орионовцам» свои подарки — фрукты и велосипеды.

«Я и сам сегодня впервые узнал, что бывают места, где дети живут «комунной» вместе с педагогами, родителями, психологами, — людьми, посвятившими себя детям, попавшим в трудную ситуацию, или сиротам. Именно таким оказался детский посёлок «Орион», где я сегодня был в гостях, ребята здесь учатся, растут, развиваются, они активные, интересные, очень любопытные, любознательные, задающие по-настоящему интересные вопросы», — написал на своей странице в социальной сети Митя Фомин.

«Спасибо Нюше @nyusha_nyusha и движению #PutinTeam за идею проводить такие встречи и дарить детям то, что они ценят больше всего — внимание. В Год Волонтёра делать добрые дела особенно приятно», — подчеркнул певец.