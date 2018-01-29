Москва, 29 января, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В туристическом ведомстве Египта составили план-прогноз до 2022 года. Правда, в сообщении минтуризма не говорится, сформирован он с учетом возвращения британских и российских туристов или же нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Власти Египта планирую, что в 2018 году на курорты Красного моря приедут не менее 12,5 млн иностранных туристов.

По прогнозам туристического ведомства Египта до 2022 года, доход от туризма составит около 12 млрд долларов дохода.

Предполагается, что иностранный турпоток будет расти на 15% ежегодно. Так, в 2019 и 2020 году Египет намерен принять около 14 млн туристов (14 млрд долларов дохода).

В 2020 и 2021 году турпоток должен вырасти до 16 млн иностранных гостей в год. Это принесет в бюджет Египта 16 млрд долларов.

Напомним, в 2017 году были отмечены признаки восстановления тупотока в Египет. За год посетили около 8,3 млн. туристов. При этом 4,7 млн из них — из стран Европы, что на 123% больше, чем в 2016 году.

В АТОР отметили, что турпоток стабильно рос до конца октября 2015 года, когда случилась террористическая атака на российский лайнер на Южном Синае. Из-за этого теракта многие страны запретили полеты в Египет.

Из-за ухода России с туристического рынка Египет недосчитался в 2016 году 3,1 млн туристов и 2,5 млрд долларов дохода.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин после переговоров со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси 11 декабря 2017 года в Каире заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в самое ближайшее время.

Напомним, чартерные авиарейсы в Египет были прерваны в ноябре 2015 года после крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолёта компании «Когалымавиа». Самолёт, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате теракта потерпел крушение. Погибли 224 человека.

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