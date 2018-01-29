Ярославль, 29 января, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославле планируют приватизировать стадион «Спартаковец». Проект решения муниципалитета внесен мэрией города в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Приватизация планируется в 2018 году.

Ольга Никонова Стадион «Спартаковец»

Стадион хотят включить в состав имущества АО «Вознесенский», акции которого принадлежат мэрии города. В план приватизации чиновники намерены включить земельный участок в 15 тыс. квадратных метров и имущество стадиона.

«Поддержание стадиона «Спартаковец» в надлежащем состоянии требует больших финансовых вложений, что в условиях дефицита городского бюджета является большой проблемой. В связи с чем принятие данного решения позволит частично снять финансовую нагрузку на бюджет города Ярославля и поддерживать объект в надлежащем состоянии», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Стадион «Спартаковец» находится в бывшем Медведицком овраге, считается, что это место легендарного поединка основателя города Ярослава Мудрого с «лютым зверем», которого спустили на князя местные жители. Стадион находится в самом центре города, несколько лет назад в городе проходил конкурс архитектурных проектов на месте стадиона, но до воплощения идей дело так и не дошло.