Киев, 29 января, 2018, 12:58 — ИА Регнум. До 2025 года будет поставлять американо-японская компания Westinghouse ядерное топливо на Украину, сообщает 29 января УНИАН.

Richard Huppertz Американская компания Westinghouse Electric

Согласно сообщению, между Westinghouse Electric и украинской Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» был заключен договор о поставках в 2021—2025 годах на Украину ядерного топлива. Срок действия текущего договора о поставках оканчивается в 2020 году.

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Таким образом, американо-японская компания будет поставлять топливо для семи из 15 украинских энергоблоков АЭС. На данный момент Westinghouse поставляет ядерное топливо для шести энергоблоков на Украине.

Напомним, Украина перешла на американское ядерное топливо после государственного переворота в Киеве в 2014 году. В рамках политики размежевания с Россией любой ценой украинские националисты решили отказаться от российского топлива «ТВЭЛ» и перейти на Westinghouse.

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Однако, переход на новое ядерное топливо — сложный и трудоемкий процесс. Учитывая, что все АЭС на Украине были построены в СССР, станции не рассчитаны на какое-либо топливо, кроме «ТВЭЛ».