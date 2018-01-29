Сфакс, Тунис, 29 января, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Средиземном море спасены 99 пассажиров потерпевшей катастрофу надувной лодки, остаётся неизвестной судьбы остальных людей, плывших на ней. Об этом сообщает пресс-служба организации «Врачи без границ» (MSF).

Спасательный круг

Экипаж поисково-спасательного судна «Aquarius» 27 января спас из тонувшей в Средиземном море надувной лодки 99 человек, в настоящее время, по данным пресс-службы, остаётся неизвестной судьба многих мужчин, женщин и детей — предполагается, что они утонули. Подтверждена гибель двух женщин.

«Перед нами открылась ужасная картина: множество людей нуждались в срочной медицинской помощи. Пострадавшие поступали один за другим, в бессознательном состоянии и без признаков дыхания», — рассказал работник организации.

Сообщается, что к моменту прибытия спасателей, резиновая лодка уже сдувалась и десятки людей уже находились в воде. Врачам на борту «Aquarius» удалось реанимировать шесть маленьких детей и одну женщину. Несмотря на полный комплекс реанимационных мероприятий, спасти двух других утонувших женщин им не удалось.

«Это невероятно трагичная ситуация. Эти женщины были матерями. Теперь мы стараемся помочь их маленьким детям, остающимся на борту судна», — сообщили в MSF.

Отмечается, что у многих спасенных были серьезные химические ожоги от топлива, также более десятка пациентов получили легкое и среднее переохлаждение. Из-за вдыхания людьми паров топлива, попавшего в лодку, многие выжившие были дезориентированы и не понимали, что происходит.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в пограничном агентстве ЕС сообщили, что число беженцев из Африки, предпочитающих перебираться в Европу по морю в Испанию, за год удвоилось.

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Если в 2016 году в Испанию с севера Африки переправился 10 231 мигрант, то в 2017 году переправились 22 880 мигрантов.