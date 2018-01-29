Воронеж, 29 января, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Минувшая неделя в Центральном федеральном округе оказалась богатой на события и скандалы. Во Владимирской и Курской областях жители выступают против строительства свинокомплексов, в Орловской области идет активная смена кадров, в Воронежской — все силы бросили на борьбу с пробками, а в Ярославской области потеряли старейший в регионе памятник Ленину. Подробности — читайте в обзоре ИА REGNUM.

Unsplash Свинья

Белгородская область: Старооскольская сага

В Белгородской области на минувшей неделе получила продолжение уже затянувшая история со сменой власти в Старом Осколе — мэр города Александр Гнедых был отправлен в отставку решением депутатов еще в ноябре 2017 года, в январе состоялись выборы нового градоначальника. Тем временем сам Гнедых пытается оспорить законность своей отставки через суд — на прошлой неделе его иск рассматривал Старооскольский городской суд.

Незаконность решения депутатов Гнедых мотивировал тем, что во время заседания 15 июня 2017 года, когда он представил отчет о годовой работе окружной администрации, депутаты нарушили регламент и дали «произвольную» оценку его деятельности, основанную на «скоропалительных и надуманных» выводах, а депутаты облдумы, по мнению истца, оказывали давление на сторооскольских депутатов. Впрочем, суд не нашел никаких нарушений в действиях депутатов и в итоге отказал в иске.

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Брянская область: новые мечты и старые автобусы

Власти Брянска на прошлой неделе заявили об амбициозных планах обновить за 2018 год весь парк муниципального общественного транспорта.

Подробности: В Брянске за год хотят обновить все муниципальные автобусы

В планах властей — закупка более 80 машин, 35 автобусов уже поступило в конце 2017 года. При том, что сейчас из 130 муниципальных автобусов у 85 — полный амортизационный износ. 50 автобусов имеют срок эксплуатации не более семи лет.

«2017 год начинался как худший год для нашего общественного транспорта, став пиком износа автопарка, поэтому было принято окончательное решение, которое поддержали и депутаты горсовета, и правительство Брянской области, покупать новые автобусы», — сказал глава городской администрации Александр Макаров.

Обещают власти навести порядок и в троллейбусном парке: главная проблема МУПа сегодня — это долги, в 2017 году город получил около 103 млн рублей на их погашение. Отказываться от троллейбусов, как, например, сделали в прошлом году в Липецке, — не будут, заверили в администрации города.

Владимирская область: «удары» по команде губернатора

На прошлой неделе стало известно о возбуждении уже четвертого уголовного дела в отношении ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который стал фигурантом четвертого уголовного дела — по статье «Получение взятки в крупном размере». Шляхова подозревают в получении 521 тысячи рублей от предпринимателя.

Читайте об этом: Во Владимире — очередной удар по команде губернатора

Ранее Шляхову было предъявлено обвинение по двух уголовным делам о получении взяток на сумму в 2,5 млн рублей. Они были возбуждены в сентябре и декабре 2017 года. После возбуждения первого уголовного дела стало известно, что дела на предприятии шли очень плохо. В 2014 году предприятие впервые закончило год с убытком, который составил 11,6 млн рублей. В 2016 году убыток уже стал равен 73,7 млн рублей. В администрации региона заявили, что проверки инициировала лично губернатор Светлана Орлова.

Еще одна центральная тема минувшей недели — строительство свинокомплекса рядом с городом Суздаль. Против строительства выступили жители, опасающиеся, что строительство комплекса повлечет за собой негативные экологические последствия. А вот глава региона Светлана Орлова строительство поддержала.

Об этом: Владимирский губернатор обещает советоваться с гражданами и игнорировать их

«Мы будем его поддерживать, какие бы там акции кто не проводил. Это серьезнейший проект. Местная власть должна бежать за таким инвестором, поддерживать его, потому что мы со своей стороны сделали всё, что обещали: дороги, детский сад», — сказала Светлана Орлова.

Правда, говоря, например, о строительстве детсада, тут же заявила: «Ни одного строительства не будет проходить без обсуждения с гражданами. Это первый, наипервейший вопрос, всё будет обсуждаться с людьми».

Интересно и другое: ещё в 2017 году, после вспышек АЧС в регионе, была утверждена подпрограмма «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018—2020 годы. В ней, в частности, прописаны и меры по сокращению поголовья свиней, к примеру, предоставление субсидий на перепрофилирование хозяйств. Жителей призвали переориентироваться на другие виды животноводства, а поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%. Но, видимо, предложение крупного инвестора оказалось слишком заманчивым, и владимирские власти поддержали строительство свинокомплекса на 30 тыс. свиней.

Воронежская область: «умные светофоры» vs воронежские пробки

На прошлой неделе на Московском проспекте Воронежа заработали, пока только в тестовом режиме, так называемые умные светофоры, в рамках российско-японского пилотного проекта. В пятницу, 26 января, специалисты подвели предварительные итоги их работы: выяснилось, что работа нового оборудования увеличила пропускную способность одного из самых проблемных с точки зрения заторов участков города почти на треть.

Об этом: «Умные» светофоры появятся на шести улицах Воронежа

Впрочем, рядовым воронежцам так не показалось. Запуск «умных светофоров» совпал с самым обильным (хотя и всего лишь третьим по счету) с начала зимы снегопадом, в результате утро понедельника, 22 января, воронежцы встретили в многокилометровых пробках.

Также: Воронежцы встали в пробках и по колено в снегу

Мэрия традиционно отчиталась о количестве вышедшей на дороги техники и объемах вывезенного снега, а начальник управления ЖКХ Сергей Петрин в начале недели ушел на повышение — он назначен врио вице-мэра по городскому хозяйству. Впрочем, горожане, ежедневно вынужденно преодолевающие полосу препятствий из снега и льда на тротуарах Воронежа, все эти изменения вряд ли почувствовали.

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Калужская область: Агентство развития бизнеса и моногорода

В Калужской области на минувшей неделе активно обсуждался вопрос привлечения инвестиций в экономику. Так, было объявлено о создании в регионе Агентства развития бизнеса. Новому учреждению будут переданы полномочия Агентства развития АПК, Агентства развития малого и среднего предпринимательства (до недавнего времени — Агентства по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания), а также некоторые функции Фонда поддержки предпринимательства (в новое объединение перенесут центр поддержки предпринимательства и центр поддержки экспорта). Задачи преобразований — повышение доступности мер поддержки субъектов МСП в регионе, рост числа предпринимательских проектов, получивших федеральную поддержку, а также увеличение доли товаров, работ и услуг субъектов МСП в экономике области.

Об этом: В Калужской области создадут Агентство развития бизнеса

Также в регионе на прошлой неделе был представлен паспорт развития моногородов.

Подробнее: В Калужской области создадут Агентство развития бизнеса

Целью программы ее разработчики называют обеспечение комплексного развития моногородов путем создания в них к концу 2020 года не менее 590 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечение более чем 6,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Костромская область: госдолг довел до внешнего управления

Костромская область на прошлой неделе вошла в число регионов, бюджетные расходы которых теперь будут контролироваться Федеральным казначейством. Пока таких регионов по всей России всего два — помимо Костромской области, внешнее наблюдение со стороны Москвы введено в Хакасии.

Подробнее: Москва берет траты Костромской области и Хакасии под особый контроль

Костромские чиновники успокаивают жителей области

Причиной такого решения стал высокий госдолг регионов — так, задолженность Костромской области превышает 80% от собственных доходов. Впрочем, костромские власти поспешили успокоить жителей региона, назвав процедуру исключительно технической.

Курская область: и снова о свиньях

На прошлой неделе областные чиновники выступили с рекомендацией агрохолдингу «Мироторг» изменить место строительства откормочных комплексов. Объекты компания планировала построить в Курском районе, однако столкнулась с активными протестами местных жителей.

Читайте подробнее: Курские власти просят «Мираторг» перенести свинокомплекс

Скандал разгорелся в декабре, а в начале января чиновники обладминистрации провели пресс-конференцию, на которой рассказали, как много усилий приложили, чтобы пригласить в регион такого крупного инвестора, а также пообещали новые рабочие места и увеличение производства мяса в регионе почти в два раза. Однако жителей района все эти доводы не убедили, тем более что их поддержало и региональное отделение ОНФ. На прошлой же неделе в администрации региона, похоже, решили, что уладить конфликтную ситуацию сложно, и предложили компании перенести строительство на другую площадку.

«Ни один промышленный объект не может нормально работать и развиваться на территории, жители которой настроены против его существования», — заявил после встречи с жителями района первый заместитель губернатора Александр Зубарев.

Липецкая область: где мог бы быть хлеб, гуляют туристы

В Липецкой области организаторам фестиваля исторической реконструкции «Русборг» может грозить штраф за нецелевое использование земельных территорий.

Подробнее: Крупнейшему липецкому фестивалю «Русборг» грозит штраф

Выяснилось, что полигон в Елецком районе, где каждый год проводится Международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции быта и сражений IX—XI веков «Русборг», используется не по назначению. Территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Претензии организаторам предъявило управление Россельхознадзора. Организаторы фестиваля, который, кстати, по итогам 2017 года вошел в топ-200 лучших событийных проектов России и получил статус «Национальное событие 2018», говорят, что о претензиях ведомства узнали только теперь, из пресс-релиза.

Московская область: прощание с бараками

Пока в Москве реализуют программу реновации, в Московской области до сих пор не расселили ветхое и аварийное жилье. До конца года новые квартиры должны получить семь тысяч человек.

Об этом: В Подмосковье новые квартиры обещают 7 тысячам жильцов бараков

Общая площадь жилья под расселение составляет порядка 111,7 тыс. кв. м. На реализацию программы планируется выделить 4,3 млрд рублей: преимущественно за счет бюджета Московской области, а также — муниципальных образований. В 2019 году в новое жильё из старых бараков переедут 6532 человека, а площадь расселённого жилья составит чуть меньше, чем в прошлом году — 110 883 кв. метра. При этом в 2017 году новое жилье получили менее двух тысяч человек.

Орловская область: затянувшееся прощание

Одной из центральных тем минувшей недели в Орловской области стали кадровые изменения во властных структурах — хотя и ожидаемые, тем не менее знаковые.

Так, 22 января, официально состоялось назначение, возможность которого обсуждалась почти месяц: на пост своего советника по вопросам культуры врио губернатора Андрей Клычков назначил столичного режиссера Юрия Грымова.

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Назначение связали в том числе с подготовкой региона к празднованию 200-летия писателя Ивана Тургенева. Каким образом Грымов, 20 лет назад снявший фильм по повести «Му-му», поможет в подготовке юбилея, пока остается загадкой.

«В этом году перед регионом стоят грандиозные задачи, в числе которых празднование 200-летия великого русского писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. В реализации такого рода планов помощь известного российского режиссера, художественного руководителя успешного театра «Модерн» Юрия Грымова будет очень нужна Орловщине», — сказал, комментируя назначение, врио губернатора.

Еще одно ожидаемое решение — увольнение с поста первого председателя правительства региона Анатолия Мишанова, который прибыл в регион в 2016 году по приглашению прежнего губернатора Вадима Потомского.

Об этом: Новый глава Орловской области избавляется от наследства Потомского

В правительстве Орловской области Анатолий Мишанов курировал вопросы, связанные со сферами промышленности, связи, торговли, информационных технологий, труда и занятости, строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

О его возможной отставке в регионе заговорили еще за неделю до нее, но официального подтверждения не было. Более того, 25 января, за день до кадрового решения, пресс-служба правительства опубликовала отчет с мероприятия с участием Мишанова.

Рязанская область: как быть под следствием и делать карьеру

Рязанская область на минувшей неделе дала соседям мастер-класс по кадровой политике: подследственный экс-глава управления транспорта мэрии Рязани возглавил Фонд развития промышленности Рязанской области.

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Андрей Каплинский стал директором Государственного фонда развития промышленности региона, который был создан в ноябре 2017 года. Планируется, что фонд будет оказывать «финансовую и иную помощь предприятиям».

Между тем, по данным СУ СКР по региону, в производстве у следователя находится уголовное дело, возбужденное в отношении Каплинского еще в бытность его начальником управления транспорта областного центра. Дело было, напомним, возбуждено по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности: по версии следствия, чиновник не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский якобы требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.

Смоленская область: облсуд без председателя

Смоленский областной суд вот уже четвертый месяц остается без председателя — 22 января Высшая квалификационная коллегия судей отклонила заявление единственного претендента на этот пост.

Об этом: Смоленский областной суд остается без председателя

Пост председателя Смоленского областного суда оказался вакантным в октябре 2017 года, после увольнения Владимира Войтенко. Он возглавлял облсуд в течение 17 лет и уволился с должности по собственному желанию буквально за несколько месяцев до истечения очередного срока полномочий.

22 января ВККС рассмотрела заявление Дмитрия Емельянова о рекомендации кандидатом на должность председателя Смоленского областного суда. Емельянов имеет стаж работы в 12 лет, а в Смоленском областном суде работает с 2012 года. Между тем в декабре 2017 года, по решению Квалификационной коллегии судей Смоленской области, на Емельянова «за совершение дисциплинарного проступка» было наложено «дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи». В итоге ВККС заявление отклонила. Пока Смоленский областной суд остается без председателя — на неопределенный срок.

Ярославская область: Ленин Шрёдингера

В Ярославской области на прошлой неделе обсуждали практически детективную историю вокруг разрушения старейшего памятника Ленину в Ярославской области в Переславле-Залесском.

Подробности: Ярославские чиновники не смогли установить, есть памятник Ленину или нет

Началось всё с того, что у памятника в ходе ремонта соседнего ДК «Ювента» исчезла рука, а затем — пропал постамент с ценными бронзовыми барельефами.

Жители Переславля обратились в департамент охраны объектов культурного наследия — монумент является объектом культурного наследия регионального значения, следовательно, должен охраняться.

«Подтвердить информацию о демонтаже памятника и перемещении его с постамента не удалось, так как памятник в настоящее время находится внутри короба, сколоченного из листов фанеры, и доступ к нему отсутствует», — говорится в ответе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области за подписью директора Дмитрия Турбина.

Таким образом, как следует из письма, о том, что произошло с памятником, не в курсе ни руководство дома культуры, ни администрации Переславля, которая заказывала работы по ремонту ДК, а несколько листов фанеры являются неодолимым препятствием для ответственных лиц районного и областного уровня. Ущерб, нанесенный памятнику, в департаменте определить не могут из-за отсутствия средств в бюджете на эти цели. А раз нет ущерба — нет и уголовного дела.