Барнаул, 29 января, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Аномально низкие температуры, продержавшиеся в Алтайском крае всю прошлую неделю, стали серьезным экзаменом для жителей региона и систем жизнеобеспечения. Такой вывод можно сделать из сообщения заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, слова которого цитирует сегодня, 29 января, официальный сайт Алтайского края.

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По данным чиновника, за эти морозные дни только на предприятиях электросетевого хозяйства региона произошло 60 отключений продолжительностью не более трёх часов.

«В основном они возникали ночью, при этом дежурившие круглосуточно бригады оперативно устранили все неисправности в Бийском, Новичихинском, Павловском районах и городе Горняке», — отметил чиновник.

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Помимо этого, серьёзные перебои возникли в сфере снабжения газом на бытовые нужды населения: под отключение попало 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске.

«Сегодня в Бийске 23 дома всё ещё отключены, работы по устранению неполадок продолжаются и будут завершены в течение двух суток», — отметил первый вице-губернатор Сергей Локтев в ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Алтайского края.

Между тем губернатор Александр Карлин вполне конкретно дал понять, что не только морозы виноваты в произошедших ЧП.

«Прекращение работы газгольдерных, осуществляющих подачу топлива в жилые дома в Бийске и Кулунде — это прямая ответственность руководителей и специалистов Алтайкрайгазсервиса. Мы к этой организации уже не впервые предъявляем претензии. Их суть заключается в том, что не обеспечивается необходимый состав сжиженного газа, который закачивается в эти установки. А требования по составу газовой смеси разнятся в зависимости от наружных температур», — пояснил глава Алтайского края Александр Карлин.

Напомним, всю прошедшую неделю в Сибири стояли сильные морозы, и столбик термометра местами опускался почти до минус 50 °C.

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К чести синоптиков Росгидромета, прогноз об природных катаклизмах оказался точен и был своевременно доведен, в том числе — до руководителей этой газоснабжающей организации. Но получили то, что получили. Необходимые активность и ответственность в устранении этой ситуации проявили не все. Факты неудовлетворительной подготовки котельного оборудования к отопительному сезону выявились, к примеру, в Славгороде.

«Это злополучная котельная номер 10, где до начала отопительного сезона не только ремонта, но даже профессионального осмотра оборудования не было. Нужно разобраться, а кто подписал документы о готовности, почему не были проведены минимальные ремонтные работы, которые не требовали серьёзного финансирования, но обеспечивали бы большую надежность в эксплуатации этого, пусть не нового оборудования, но оно могло быть приведено в надлежащее состояние. Но всё это мы вынуждены были делать в условиях аномально низких температур», — отметил Александр Карлин.

Вместе с тем он полагает, что немало специалистов поработали в этих экстремальных условиях со всей ответственностью и самоотверженностью.

«Я просил бы вместо со структурами МЧС предоставить оперативные предложения о поощрении — вплоть до представления к наградам Алтайского края тех, кто проявил высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Так уж у нас устроена жизнь: за безответственность одних компенсацию необходимо давать другим людям, которые выполняя свои профессиональные обязанности порою идут на героизм. Но мы должны видеть и тех и тех», — резюмировал глава правительства Алтайского края.

Своему первому заместителю Сергею Локтеву он поручил обеспечить полный контроль за запуском и работой всех проблемных объектов. Также ему поручено подготовить и направить материалы в правоохранительные органы. Александр Карлин полагает, что руководителей и специалистов, «по вине которых были созданы не совсем комфортные, мягко говоря, условия», необходимо проверить на предмет ответственности.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание Правительства Алтайского края

Сейчас, по данным официального сайта Алтайского края, все муниципальные организации и службы, обеспечивающие жизнедеятельность предприятий и населения работают в нормальном режиме, без замечаний, функционируют все электросетевые и генерирующие предприятия. Угольные запасы в 50 муниципальных образованиях соответствуют нормативным, для 10 территорий производятся отгрузки с целью восполнения нормативных запасов в ближайшее время

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с аномально низкими температурами 22 января на территории Алтайского края был введён режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.