Москва, 29 января, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Интервью президента Молдавии Игоря Додона, которое неделю назад хотела взять у главы республики журналистка русскоязычного телеканала RTVI Марианна Минскер, всё-таки состоялось. Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Privesc.Eu Moldova Игорь Николаевич Додон

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"Как и обещал, дал интервью журналистам международного телеканала RTVI, Ответил на все интересующие вопросы», — написал Додон.

Уточняется, что интервью «выйдет в эфир на этой неделе, в рамках большой итоговой программы «Новые Итоги на RTVI, по обе стороны океана».

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Журналистке Ираде Зейналовой отказали во въезде в Молдавию

В комментариях пользователи с одобрением отнеслись к такому поступку президента: «Правильно делает наш президент, что не отказывается от интервью и как можно чаще рассказывает миру о ситуации в нашей стране с другой точки зрения, более близкой молдавскому народу».

Как сообщало ИА REGNUM, съёмочная группа телеканала RTVI прилетела из Москвы в Кишинёв в ночь на 23 января. Журналистка канала Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Однако, несмотря на представленные документы, а также официальное приглашение главы страны, во въезде на территорию республики представителям СМИ было отказано.

Администрация президента Молдавии выразила возмущение такими действиями правительства страны.

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Напомним, ранее, в середине января, в страну не пустили российскую журналистку телеканала НТВ Ираду Зейналову. Как пояснили пограничники, гражданка России не смогла подтвердить цель визита в республику. Ближайшим рейсом журналистку отправили из аэропорта Кишинёва в Москву. Игорь Додон, резко осудивший действия кабинета министров своей страны, поспешил пригласить Зейналову в Молдавию лично и пообещал дать ей развернутое интервью.