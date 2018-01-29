Москва, 29 января, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Учёные изменили место предстоящей посадки российской лунной станции «Луна-25». Об этом 29 января сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя научного руководителя проекта в Институте космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова.

Laspace.ru АМС Луна Глоб

Предполагается, что станция должна будет сесть в районе Южного полюса Луны немного севернее от кратера Богуславского. Ранее в качестве места посадки был выбран сам кратер.

Однако впоследствии учёные пришли к выводу, что район посадки в кратере Богуславского является неудачным местом. Новое место было выбрано из более чем десяти рассмотренных вариантов.

«Мы выяснили, что изначально предполагавшийся район посадки в кратере Богуславского — неудачное место. В итоге было предложено два района — основной и резервный. Первый из них — севернее кратера Богуславского, второй — юго-западнее кратера Манцини», — сказал Митрофанов.

По словам учёных, основной район отличается удобным рельефом и хорошо освещается Солнцем. Предположительно, в грунте содержится достаточное количество льда.

Отмечается, что разведка местности и поиски льда должны стать первым шагом на пути освоения Луны и создания на ней обитаемой базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск к Луне российского аппарата «Луна-25» запланирован на 2019 год.

Читайте также: Российский аппарат «Луна-25» могут запустить в 2019 г