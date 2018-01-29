Ярославль, 29 января, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Ярославский завод «Пролетарская свобода» не смог починить силовой кабель, ради ремонта которого Рыбинская ГЭС прекращала сброс воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Kvvges.rushydro.ru Рыбинская ГЭС

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завод обратился в Росводресурсы с просьбой понизить уровень Горьковского водохранилища для ремонта проходящего по дну реки Которосли кабеля. В субботу и воскресенье из-за этого Рыбинская ГЭС была полностью остановлена.

«Вода в Которосли упала на 1 метр 70 сантиметров, но мы так и не смогли найти место расположения муфты силового кабеля. Он был проложен 50−60 лет назад и точного местоположения муфты не сохранилось. Наши люди заходили по грудь в воду, но так и не нашли место поломки. Теперь остается ждать лето, когда река обмелеет и мы продолжим поиски», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора завода «Пролетарская свобода» Владимир Широков.

Теперь предприятие обратилось в филиал «МРСК Центра — «Ярэнерго» с просьбой увеличить мощность резервного кабеля, что позволит временно решить проблему энергоснабжения.

Между тем, Рыбинская ГЭС возобновила свою работу. В «Каскаде Верхневолжских ГЭС» предупреждают, что в связи с резкими колебаниями уровня воды лед ниже Рыбинска может ломаться и просят рыбаков соблюдать осторожность.