Киев, 29 января, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В 2017 году 27 млн граждан Украины выехали за границу, заявили в государственной пограничной службе Украины, сообщает 28 января «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, речь идет о пересечениях границы Украины в обоих направлениях — как в страну, так и из страны. По словам помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, за последние три года участилось число выездов украинских жителей за границу.

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Так, в 2015 году выехало более 23 млн жителей, в 2016-м — более 25 млн. Возвращаются примерно столько же человек. Наиболее приоритетными странами для выезда остаются Польша, Венгрия, Словакия и Россия. Причем российско-украинскую границу в 2017 году пересекли 4,4 млн граждан Украины.

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Напомним, по данным Киевского международного института социологии, 26,1% жителей Украины, выезжающих за границу, хотят «переждать тяжелые времена». На работу за границу ездят 15,4% мигрантов. Навсегда уехать из страны желают 14% жителей Украины.