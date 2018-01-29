Ярославль, 29 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмилу Бедяеву (Шабуеву) в общественную палату Ярославской области выдвинула Ярославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама Людмила Бедяева.

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«Я не обладаю доскональным знанием механизма, по которому люди попадают в общественную палату, потому что за меня техническую работу делали другие люди. По роду своей журналистской деятельности я постоянно сталкиваюсь с теми, кто страдает от несовершенства нашей жизни. Я давно думала, как можно повлиять на ситуацию, не становясь чиновником или депутатом. Некоторое время назад на одном из мероприятий, где обсуждалась деятельность «Эха», я заявила о том, что могла бы работать как общественник. В нашу студию регулярно приходят представители разных общественных организаций, и одна из них (это Ярославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) предложила мне попробовать выдвинуться в общественную палату от них. Я согласилась, и дальше, как я понимаю, моя кандидатура прошла определённый отбор. О том, что это произошло, я узнала только сейчас. Я не воспринимаю своё участие в общественной палате как дополнительную строку к своей должности, наоборот, для меня это в определенной степени испытание и новый опыт. Надеюсь, что я смогу работать успешно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Людмила Бедяева.

Председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий был в прошлом составе общественной палаты Ярославской области. На этот раз он также вошел в состав палаты по «списку губернатора», но от Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», которую он также возглавляет. Попасть в палату по губернаторской квоте теперь можно только в случае, если кандидатуру выдвигает региональное отделение всероссийской общественной организации.