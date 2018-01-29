Ярославль, 29 января, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Инициатива мэрии Ярославля по изменению границ Дзержинского и Ленинского районов областного центра натолкнулась на протест жителей микрорайона Промышленный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яндекс-карты Микрорайон Промышленный не хочет менять «прописку»

Напомним, в Ярославле два микрорайона — Пятовское и Промышленный — хотят перевести из Дзержинского района в Ленинский.

Власти Ярославля планирует сделать это до президентских выборов — они считают, что таким образом жителям будет удобнее голосовать, а кроме того, изменение границ поможет более интенсивному развитию территорий.

И если, по словам заместителя мэра города Ярославля Вячеслава Гаврилова, жители Пятовского сами проявили инициативу «перейти» в Ленинский район, то вот с микрорайоном Промышленный, где проживает около 700 человек, все оказалось сложнее: население высказалось против изменений. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации развития и поддержки общественного самоуправления города Ярославля, член правления ТОС «Промышленный» Евгений Перцев.

«Мы провели собрание территориального общественного самоуправления на территории микрорайона, и 97% участников высказались против перехода в Ленинский район. Наш микрорайон состоит в Дзержинском районе более 30 лет, сложились определенные коммуникации, существуют социальные связи. Мы категорически против перехода в Ленинский район», — говорит Евгений Перцев.

По его словам, никаких улучшений жителям это не принесет.

«Я считаю, что любое действие властей должно быть направлено на то, чтобы улучшить условия проживания жителей. А в данном случае этого не происходит. Ничего не меняется к лучшему для нас. На нашем собрании присутствовал заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов, и ему так и был поставлен вопрос: а что изменится в лучшую сторону для жителей?» — пояснил Евгений Перцев.

Аргумент о том, что жителям будет удобнее голосовать на выборах президента, «мятежный» микрорайон не убедил:

«До выборов в муниципалитет избирательный участок у нас был в Брагино на Тутаевском шоссе — это 7 километров. На выборах нам изменили избирательный округ и прикрепили жителей микрорайона в Ленинский район к 76-ой школе. До нее три километра. Это мало что меняет: во-первых, пешеходной доступности до избирательного участка все равно нет. Дойти пешком из нашего микрорайона что в Брагино, что на Пятерку невозможно, так как тротуара нет на Промышленном шоссе, он там не построен. А с точки зрения коммуникации с администрацией даже хуже получается. От нашего микрорайона в Брагино теперь ходит прямой муниципальный автобус, для пенсионеров проезд 11 рублей. А для того, чтобы добраться в администрацию Ленинского района, нужно проехать как минимум на двух маршрутках», — поясняет Евгений Перцев.

По его словам, протокол решения ТОСа направлен на имя председателя муниципалитета и на имя мэра города Ярославля.