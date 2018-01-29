Париж, 29 января, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В связи с выходом из берегов реки Сена из столичного региона Франции, включающего Париж и его ближайшие пригороды, эвакуированы около 1,5 тыс. человек, сообщил 28 января глава парижской полиции Мишель Дельпюэш.

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По его словам, уведомления о необходимости покинуть дома в связи с наводнением были направлены накануне, однако точные сведения о том, кто остался в зоне затопления, в полиции отсутствуют.

«Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее полутора тысяч человек должны были покинуть свои жилища, свои дома», — сказал Дельпюэш агентству Reuters.

Сена вышла из берегов в результате сильных дождей во Франции. В издании отмечают, что дожди не прекращались всю неделю, а в воскресенье уровень воды достиг критической отметки — 5,9 метра, что близко к уровню 2016 года, когда десятки населенных пунктов ушли под воду, а в северных районах Франции эвакуировали более 5 тыс. человек.

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Сейчас вода затопила дороги рядом с набережными, остановлено судоходство. Также серьезно ограничена работа транспорта: речные трамвайчики не могут беспрепятственно передвигаться под мостами, а электрички RER, встроенные в городскую систему транспорта, не смогут обслуживать все станции.

Руководство Лувра приняло решение приостановить показ коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери вечерние мероприятия перенесены на февраль.

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