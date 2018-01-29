Калуга, 29 января, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Калужской области 28 января, в 23.00 на 233 км автодороги М-3 «Украина» совершено дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения транспортных средств 4 человека погибли и 5 получили ранения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Место ночного ДТП

По данным полиции, в ДТП погибли пассажиры автомашины «Фольксваген Гольф»: женщина 1987 года рождения, мужчина 1982 года рождения, мужчина 1990 года рождения, пассажир автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1981 года рождения.

Получили ранения водитель автомашины «Фольксваген Гольф», мужчина 1984 года рождения, водитель автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1978 года рождения, и пассажиры данного транспортного средства, мужчины 1991, 1990 и 1989 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение транспорта не затруднено.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним. как сообщало ИА REGNUM, крупное дорожно-транспортное происшествие с участие двух легковых автомобилей произошло днем, 5 января 2018 года на 20 километре автодороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи».

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц» получил травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, позже в больнице от травм погибла маленькая пассажирка автомобиля «Рено Флюенс» 2012 года рождения.

Кроме того, различные повреждения получили получили водитель автомобиля «Рено Флюенс», пассажир автомобиля «Мерседес Бенц», мужчина 1987 года рождения, пассажир автомобиля «Рено Флюенс», мальчик 2005 года рождения и пассажир автомобиля «Рено Флюенс», женщина 1961 года рождения.

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