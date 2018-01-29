Симферополь, 29 января, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Накануне четвёртой годовщины воссоединения Крыма с Россией на полуострове вспоминают события, приведшие к историческому референдуму. Об этом на своей странице 29 января в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Приближается четвёртая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Республика начинает подготовку к празднованию. День 28 января можно считать датой начала Крымской весны. В этот день в 2014 году представители общественных организаций Крыма, выступающие за сближение и дружбу с Россией, собрались в центре Симферополя, чтобы выразить свой протест против так называемого евромайдана, который бесновался в Киеве. Это были активисты партии «Русское Единство», Русской общины Крыма, казачьих организаций, жители крымской столицы и других городов нашей республики», — отметил глава Крыма.

По его словам, тогда никто еще не знал, что всего через полтора месяца состоится референдум, и Крым станет частью России.

«Тогда мы могли об этом только мечтать. Но именно в тот момент мы с соратниками поняли, что дороги назад у крымчан нет, что мы должны взять судьбу нашей малой Родины в свои руки, навсегда распрощаться с прошлым и идти вперёд, строить новое будущее. Мы не представляли это будущее в отрыве от России», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в интервью иностранной радиостанции NPR глава региона заявил, что нисколько не обеспокоен безопасностью полуострова и западными санкциями, поскольку Крым является «неприступной крепостью». В частности, по его словам, после укрепления обороноспособности полуострова никакие военные угрозы ему не страшны. В отношении же карательных санкций, введённых США и ЕС, для местной экономики мало что изменилось, так как в Крыму с украинских времён было мало иностранных инвесторов и иностранных туристов.

Помимо этого глава РК отмечал, что у Украины есть единственный шанс наладить взаимодействие с утерянной территорией — вступить в Таможенный союз.