Оренбург, 29 января, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Бузулукский районный суд Оренбургской области удовлетворил иск природоохранной межрайонной прокуратуры к нефтеперерабатывающему предприятию о возмещении материального ущерба в размере четырех миллионов рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами. Об этом 29 января сообщает областная прокуратура.

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Суд установил, что в апреле и мае 2017 года на Самодуровском месторождении произошла разгерметизация нефтепровода и утечка нефтесодержащей жидкости, в результате чего было загрязнено более 350 кв метров почвы, относящейся к землям лесного фонда.

«По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный земельному участку, составил около четырех миллионов рублей. Данная сумма по иску прокуратуры взыскана с ответчика», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Самарской области из трубопровода произошла крупная утечка бензина, площадь разлива составила около 1,2 тыс. кв метров. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

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