Минск, 29 января, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что между республикой и Финляндией будет расширяться торгово-экономическое сотрудничество, сообщает 29 января пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Таким образом, Лукашенко поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на должность финляндского президента. Белорусский лидер подчеркнул, что между странами будет расширяться партнерство во многих сферах: торговой, экономической, инвестиционной, а также по вопросам взаимной безопасности и стабильности.

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Напомним, 28 января в Финляндии состоялись выборы президента на ближайшие шесть лет. На пост главы государства претендовало восемь человек, но лидером являлся действующий президент Саули Ниинистё, который выступал как независимый кандидат. За него проголосовали 62,7% избирателей. Инаугурация состоится 1 февраля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия говорит о потенциальном сотрудничестве с Финляндией давно. Еще в 2012 году стороны обсуждали взаимное партнерство, а в 2016 году посол Белоруссии в Финляндии Александр Островский отметил, что стороны имеют «все предпосылки для расширения сотрудничества». Товарооборот между странами составил в 2015 году $108,5 млн.