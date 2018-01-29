Ереван, 29 января, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Ашот Манукян продолжит работу на должности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Ашот Манукян

По словам пресс-секретаря министра Васака Тарпошяна, которые приводит «Арменпресс», после беседы с президентом и премьер-министром Армении вопрос снят с повестки дня.

«Да, по личным причинам министр действительно представил прошение об отставке. Однако после беседы с президентом и премьер-министром Армении вопрос снят с повестки дня. Ашот Манукян продолжит свою работу в качестве министра», — сказал Васак Тарпошян.

Ашот Манукян подал прошение об отставке 18 января. Причины, по которым он хотел покинуть пост министра, не сообщались. По информации армянской прессы, Ашот Манукян хотел перейти на работу в «Ташир Груп» и возглавить достаточно обширную энергетическую сферу, находящуюся в управлении данной компании. «Ташир Груп» принадлежит компания «Электрические сети Армении». Также в доверительном управлении компании находятся «Высоковольтные электросети».

Недавно было объявлено, что в распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний «Ташир», в ближайшие годы будет направлено порядка $900 млн на реконструкцию текущей электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учёта электроэнергии. Кроме того, компания намеревается начать строительство Шнохской ГЭС.