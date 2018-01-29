Великий Новгород, 29 января, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области подвела итоги проверок, которые были проведены в связи с высоким уровнем заболеваемости внебольничными формами пневмонии. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 января, в пресс-службе ведомства, выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об образовании, здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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Вот некоторые примеры.

В средней школе №4 села Яжелбицы Валдайского района директор допустил до работы фельдшера, библиотекаря и учителей с просроченными медицинскими осмотрами, профессиональной гигиенической подготовкой.

В средней школе №2 в Малой Вишере в спортивном зале и учебных кабинетах было холоднее установленных норм на 2−3 градуса: температура в спортзале составляла всего 15 °C, а в нескольких учебных кабинетах — 16 °C. Также к занятиям в школе неоднократно допускались учащиеся во время болезни.

В Солецком районе районная больница не направляла в Роспотребнадзор экстренные извещения о случаях выявления заболевания внебольничной пневмонией.

Прокуратура также выяснила, что в пяти школах Великого Новгорода нет медработников, а в 26 образовательных учреждениях график работы медицинского персонала таков, что не всегда может обеспечить своевременное оказание первичной медико-санитарной помощи.

Всего по результатам проверки выявлено более 50 нарушений законодательства — внесено 25 представлений, в суд направлено восемь исковых заявлений, возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с октября 2017 года в Новгородской области пневмонией заболели более тысячи человек, в школах были продлены каникулы, ряд школ закрыты на карантин. В связи с ростом заболеваемости пневмонией конце ноября прокуратура Новгородской области начала проверку.