Ярославль, 29 января, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области будет одаривать важных персон сувенирами с картой региона, которые будут содержать материалы под золото, ювелирную эмаль, красные стразы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nailrose.ru Стразы

На сайте госзакупок региональные власти сделали заказ на плакетки-книги Ярославской области. Плакетка — это декоративная коробочка, в этом случае она похожа на книгу из двух частей, размером 14 на 17 см каждая. В левой части размещен герб Ярославской области. Под гербом размещена надпись «Ярославская область», выполненная методом гальванопластики под золото и ювелирной эмалью.

В правой части размещена карта Ярославской области, изготовленная методом гальванопластики под золото с названиями районных центров Ярославской области, причем каждый город обозначен стразом красного цвета. Город Ярославль обозначен более стразом в два раза большим, чем райцентры. Плакетка покрыта дорогостоящим флоком бордового цвета и заключена в стекло.

Правительство собирается закупить 100 таких плакеток на 300 тысяч рублей. Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении делами правительства региона, такие сувениры заказывают второй год — после прихода губернатора Дмитрия Миронова.