Москва, 29 января, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Большинство жителей России (52%) считают интернет полезным для общества и поддерживают его развитие, как мирового пространства. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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13% опрошенных высказались за создание интернета в границах нескольких государств, в частности, одними из главных партнеров России могут стать Белоруссия, Казахстан и Китай.

23% российских граждан предпочли бы иметь локальный интернет в пределах своей страны.

Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС поддерживают 58% респондентов (против — 29%).

Среди преимуществ создания независимого интернета странами БРИКС — повышение уровня безопасности данных граждан РФ (этим согласны 49%) — лучшая защита от международных хакеров (49%).

Между тем, 41% опрошенных опасается, что отдельный интернет ограничит доступ к ресурсам глобального интернета.

Примечательно, что у жителей России происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства. Так, если в 2000 году 64% граждан полагали, что его развитие полезно для общества, то в 2018 году их число снизилось до 46%.

Опрос проведен 12−13 января 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России 74% граждан пользуются интернетом. При этом наиболее популярны среди интернет-пользователей социальные сети.

Лучше всего защищены персональные данные в банках и государственных интернет-сервисах Так считают 58% и 53% граждан соответственно.

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