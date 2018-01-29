Екатеринбург, 29 января, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга могут снести уже 20 февраля. Об этом сообщают местные СМИ.

Скриншот страницы YouTube пользователя Red Brave Недостроенная телебашня Екатеринбург

Как пишет издание ЕТВ, 21 февраля на площадке начнётся разбор завалов. А уже к 15 апреля территорию могут освободить от остатков башни и подготовить для строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УГМК намерена на месте телебашни построить ледовую арену. О планах компании и о грядущем сносе легендарного недостроя стало известно осенью 2017 года. Тогда же был определён подрядчик, который займётся сносом. Ликвидировать башню будут методом направленных взрывов.

На объекте уже работают сотрудники подрядчика. Они разрезали металлические конструкции внизу башни и вырыли котлован, в который она должна упасть после подрыва.

Начало возле башни подготовительных работ показало, что судьба башни решена. На форумах и в соцсетях жители Екатеринбурга прощаются с ней и вспоминают моменты и истории, связанные с её посещением. Также у подножья башни появился мемориал в память о людях, которые погибли на башне и возле неё.

Также активизировались и общественники. Движение «Суть времени» провело световое шоу, а в субботу, 27 января, возле цирка активисты собирали подписи в защиту башни. За час подписались более 100 человек. Письмо с просьбой сохранить её отправят президенту России. Но многие наблюдатели признают: сохранить её уже невозможно. На прошедшей неделе от судьбы башни устранились депутаты городской думы, которые признали, что земля и башня, по сути, находятся в частной собственности, и повлиять на судьбу объекта депутаты уже не могут.