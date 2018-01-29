Нефтеюганск, Югра, 29 января, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор в отношении шестерых участников организованной группы за попытку хищения нефти на сумму более 19 млн рублей, сообщает 29 января пресс-служба региональной прокуратуры.

Kakprosto.ru Суд вынес приговор

По данным надзорного ведомства, подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, в декабре 2013 года пытались похитить нефть путем несанкционированной врезки в нефтепровод компании «НК Роснефть».

Читайте также: Воровать нефть и топливо через врезки становится опаснее

Однако злоумышленники не смогли довести до конца свой преступный умысел, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что от их действий предприятию мог быть причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на хищение имущества из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере»).

«Суд назначил виновным наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ленинградской области была пресечена деятельность преступной группы, участники которой похищали продукцию одного из нефтезаводов, в том числе путем повреждения магистральных нефтепроводов.

Читайте подробнее: Задержана преступная группа, воровавшая нефтепродукты с завода в Ленобласти