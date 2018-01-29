Москва, 29 января, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Использовать специальные маркеры — жилеты или опознавательные знаки — предлагают жителям России с оружием на руках депутаты Государственной думы РФ, сообщил 29 января замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Инициатива депутата, как следует из его комментария «Парламентской газете», коснется всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического. Сейчас таких насчитывается около 8 млн.

Нилов объяснил, что соответствующие маркеры имеют сотрудники правоохранительных органов — у них такими знаками служат форма и личные жетоны, а действия вооруженных сотрудников силовых ведомств жёстко регламентированы.

При этом до сих пор в России отсутствовали аналогичные требования к гражданам, которые имеют в своем распоряжении оружие.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — сказал Олег Нилов.

Разрабатываемый законопроект, по словам депутата, позволит устранить недостаток и обяжет владельцев оружия приобрести спецжилет или опознавательный знак. В результате вооруженного человека смогут отличать и граждане, и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, за отсутствие указанных маркеров, будет предложено наказывать. А если при этом было использовано оружие, то отсутствие маркера будет рассматриваться как отягчающее.

Кроме законопроекта об идентификации владельцев оружия, депутаты представят проект закона о видеофиксации применения огнестрельного оружия. До рассмотрения в Государственной думе документы будут вынесены на экспертное обсуждение.

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