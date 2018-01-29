Вооружен – дай знать: владельцам оружия предложено маркировать себя
Москва, 29 января, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Использовать специальные маркеры — жилеты или опознавательные знаки — предлагают жителям России с оружием на руках депутаты Государственной думы РФ, сообщил 29 января замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
Инициатива депутата, как следует из его комментария «Парламентской газете», коснется всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического. Сейчас таких насчитывается около 8 млн.
Нилов объяснил, что соответствующие маркеры имеют сотрудники правоохранительных органов — у них такими знаками служат форма и личные жетоны, а действия вооруженных сотрудников силовых ведомств жёстко регламентированы.
При этом до сих пор в России отсутствовали аналогичные требования к гражданам, которые имеют в своем распоряжении оружие.
«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — сказал Олег Нилов.
Разрабатываемый законопроект, по словам депутата, позволит устранить недостаток и обяжет владельцев оружия приобрести спецжилет или опознавательный знак. В результате вооруженного человека смогут отличать и граждане, и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, за отсутствие указанных маркеров, будет предложено наказывать. А если при этом было использовано оружие, то отсутствие маркера будет рассматриваться как отягчающее.
Кроме законопроекта об идентификации владельцев оружия, депутаты представят проект закона о видеофиксации применения огнестрельного оружия. До рассмотрения в Государственной думе документы будут вынесены на экспертное обсуждение.
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