Номинированный посмертно Хворостовский не получил премию «Грэмми»
Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Канадская оперная певица Барбара Ханниган получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом», на которую посмертно претендовал Дмитрий Хворостовский, об этом сообщается на официальном сайте Grammy.
Ханникан удостоена награды за альбом «Crazy Girl Crazy», в котором она исполнила увертюру «Girl Crazy» Джоржа Гершвина в обработке композитора Лучина Берио.
В этой же категории был номинирован посмертно российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский за оркестровый альбом «Отчалившая Русь».
Также на награду претендовали российский дирижер Максим Емельянычев, французский контратенор Филипп Жаруски и американский оперный певец Николас Пан.
Отметим, победительница Ханникан второй раз номинируется на премию. Ранее, в 2012 году она не смогла завоевать награду за «Лучшее хоровое исполнение».
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в результате длительной болезни. Всемирно известному оперному певцу было 55 лет.
Его прах был захоронен на Новодевичьем кладбище, а также в Красноярском крае, на родине певца.