Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Канадская оперная певица Барбара Ханниган получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом», на которую посмертно претендовал Дмитрий Хворостовский, об этом сообщается на официальном сайте Grammy.

ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

Ханникан удостоена награды за альбом «Crazy Girl Crazy», в котором она исполнила увертюру «Girl Crazy» Джоржа Гершвина в обработке композитора Лучина Берио.

В этой же категории был номинирован посмертно российский оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский за оркестровый альбом «Отчалившая Русь».

Также на награду претендовали российский дирижер Максим Емельянычев, французский контратенор Филипп Жаруски и американский оперный певец Николас Пан.

Отметим, победительница Ханникан второй раз номинируется на премию. Ранее, в 2012 году она не смогла завоевать награду за «Лучшее хоровое исполнение».

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в результате длительной болезни. Всемирно известному оперному певцу было 55 лет.

Его прах был захоронен на Новодевичьем кладбище, а также в Красноярском крае, на родине певца.