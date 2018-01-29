Москва, 29 января, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году в маршрутной сети общественного транспорта произойдет ряд изменений, сообщается на портале мэра Москвы.

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Планируют ввести 29 новых маршрутов, 13 из них — на территории ТиНАО. Планируется, что ими будут пользоваться 16,36 млн человек в год. Для этого задействуют 195 пассажирских автобусов.

В «МосгортрансНИИпроект» пояснили, что корректировка маршрутов и перенос остановок проводится в рамках развития новой модели работы наземного транспорта. Одна из основных задач — интегрировать коммерческий транспорт с городским.

«Именно частные перевозчики, частные компании, которые сейчас работают по новой модели, в будний день перевозят 1 миллион человек. Это довольно-таки большое число», — подчеркнул и. о директора ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

Сейчас восемь коммерческих перевозчиков, которые выиграли госконтракты, обслуживают 211 маршрутов в девяти округах. За 2017 год автобусами коммерческих перевозчиков воспользовались почти 280 миллионов пассажиров.

В мэрии отметили, что предложения по поводу корректировки маршрутов жители Москвы могут оставить операторам контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или на Едином транспортном портале.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы намерены обновить парк общественного транспорта. Так, в марте 2018 года столица получит 588 новых пассажирских автобусов. Кроме того, весной поступят современные поезда «Москва» и трамваи «Витязь-М».

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