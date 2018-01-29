Москва, 29 января, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Двое мужчин, которые зарегистрировали однополый брак в Дании и внесли соответствующий штамп в российские паспорта по возвращении на родину, воспользовались дырой в законе, о которой правительству РФ было давно и хорошо известно. Так 28 января прокомментировал ситуацию президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин у себя на странице во «ВКонтакте».

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"Я уже много лет назад, когда еще принимался Семейный кодекс РФ, предупреждал, что рано или поздно такая ситуация возникнет, — пишет Надеждин. — И даже не раз предлагал геям проделать этот нехитрый эксперимент — зарегистрировать брак за рубежом, а потом потребовать его признания в России».

Общественный деятель отмечает, что, согласно Семейному кодексу, органы ЗАГС и ФМС были обязаны оформить признание брака действительным. Дело в том, что в статье 12 Семейного кодекса речь идет о заключении брака в России, но не указано, что он действителен только между мужчиной и женщиной.

Далее Надеждин приводит в пример 128 статью Семейного кодекса, в которой говорится о заключении брака за пределами территории Российской Федерации. В ней сказано, что брак признается действительным, если отсутствуют обстоятельства, предусмотренные статьей 14. В свою очередь в статье 14 отмечается, между какими лицами не допускается заключение брака. Об однополом союзе там вновь не идет речи.

«Так что проклятия наших законодателей и тем более репрессии к «провинившимся» совершенно неуместны — была использована дыра в законе, про которую давно и хорошо было известно. Не хотите скандалов — заделайте дыру, прямо напишите в статье 14, что не допускаются однополые браки», — заключил Надеждин.

Напомним, 25 января в СМИ появилась информация о том, что в России впервые признали однополый союз между двумя мужчинами, которые ранее заключили брак в Дании. Позже в сети опубликовали фотографии их паспортов. Штампы на странице «Семейное положение» подтверждают, что 4 января гей-пара заключила брак в коммуне Копенгаген. Отметку в паспортах о подтверждении союза поставили в управлении по вопросам миграции МВД России в Москве. Позже ведомство объявило документы пары недействительными и внесли соответствующую отметку в базу данных.

28 января пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что в отношении мужчин возбудили дело об административном правонарушении за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина России. В ведомстве пояснили, что пара инициировала внесение в свои паспорта отметок, которые не предусмотрены действующим законодательством. Паспорта мужчин изымут и в дальнейшем заменят в установленном порядке.

Кроме того, МВД начало служебную проверку сотрудников, которые работали с паспортами гей-пары. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудницу, нарушившую закон и проставившую штампы, а также ее непосредственного руководителя уволят.