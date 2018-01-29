Вашингтон, 29 января, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В США массово закрывают школы на карантин. Из-за гриппа решение отметить занятия в образовательных учреждениях приняли власти сразу 11 штатов, сообщает Fox News.

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Так, школьные классы будут закрыты в Айдахо, Алабаме, Иллинойсе, Кентукки, Мичигане и Миссури, Нью-Йорке, Теннесси и Техасе, а также в Оклахоме и Флориде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время мощная эпидемия сезонного гриппа в США продолжает набирать обороты. Грипп свирепствует в стране уже три недели. Наиболее распространённым стал штамм H3N2. На данный момент гриппом больны 6,6% людей, обратившихся за помощью к медикам.

По словам директора-представителя центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC) Дэна Джернигана, показатели заболеваемости гриппом в США в текущую зиму приблизились к показателям пандемии «свиного гриппа» 2009 года.

Добавим, что местные телеканалы сообщают почти о четырёх десятках детей и подростков, ставших с начала сезона жертвами гриппа. При этом, по прогнозу медиков, к весне эта цифра может удвоиться.