Красногорск, 29 января, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Красногорске Московской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, пожар произошел накануне, в результате происшествия на месте погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. В больницу были госпитализированы 48-летний мужчина и его 13-летний сын, где от полученных повреждений скончались.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире проживали девять граждан Таджикистана, из которых трое — дети. Квартиру они снимали в аренду. В настоящий момент проверятся законность их пребывания на территории России. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Сергиевом Посаде погибла семья из четырех человек, жертвами огня стали двое взрослых и двое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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