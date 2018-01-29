Берлин, 29 января, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Власти Германии в рамках миграционной программы ЕС практически завершили прием беженцев. Об этом, как передает газета Die Welt, заявляют в министерстве внутренних дел Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Издание напоминает, что страны ЕС договорились о перераспределении беженцев еще в 2015 году. Согласно этой программе, Германия фактически приняла только 10 265 иностранных граждан, хотя должна была принять 27 тысяч человек.

В министерстве внутренних дел Германии поясняли, что у значительного числа мигрантов не обнаружилось оснований для переселения в страну.

Напомним, 8 января глава МИД Германии Зигмар Габриэль на конференции в Брюсселе сообщил, что странам ЕС, пытающимся сохранить позиции содружества на международной арене, следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Европейская комиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках евросоюзной программы по релокации мигрантов.

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