Париж, 29 января, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В сеть выложили тизер-ролик продолжения автомобильной комедии «Такси», видео с русскими субтитрами было опубликовано 28 января на Youtube-канале iVideos.

Такси 5

Режиссером новой картины стал Франк Гастамбид, он же исполнил главную роль. Компанию на съемочной площадке ему составили Сабрина Уазани и Малик Бенталха.

Роль беспокойного руководителя полицейского отделения — комиссара Жибера исполнил всё тот же Бернар Фарси. Что касается Люка Бессона, то он выступил в качестве продюсера картины.

Сценарий к фильму написали Франк Гастамбид и Стефан Казанджян.

Мировая премьера «Такси 5» запланирована на 11 апреля 2018 года. В России фильм выйдет на большие экраны 12 апреля.

Напомним, Франк Гастамбид известен зрителям по своей игре в таких картинах, как «Сахара» (2017), «Чего хочет Джульетта?» (2017) и «Мальчишник в Паттайе» (2016).

Он также был режиссером «Мальчишника в Паттайе» и снимал фильм «Переполох на районе» (2012). Интересный факт — уже в двадцатилетнем возрасте Гастамбид считался экспертом в области обучения собак таких пород, как мастиф, ротвейлер и питбуль.