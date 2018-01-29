Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Представленный на музыкальной премии «Грэмми» ролик, в котором известные американские артисты и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон читают отрывки из книги о президенте США Дональде Трампе, был встречен критикой постпреда США при ООН Никки Хейли.

Dmileson Премия «Грэмми»

29 января на своей странице Twitter Хейли призналась, что ей всегда нравилась церемония вручения премии «Грэмми», и добавила, что не нужно смешивать музыку и политику.

«Я всегда любила премии «Грэмми», но чтение актёрами (книги) «Огонь и ярость» погубило её. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики», — заявила Хейли.

Из сообщения следует, что «мусором» Хейли назвала книгу журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая посвящена работе нынешнего американского президента США в первые месяцы после избрания.

Менее чем за неделю после выхода книги по всему миру было продано 1,4 млн экземпляров, и еще на 700 тыс. экземпляров был оформлен заказ, что сделало «Огонь и ярость» самой быстро продаваемой книгой в жанре документальной прозы в истории издавшей ее компании.

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Указанный ролик-миниатюра содержит выступления американских артистов, которые зачитывали фрагменты из книги, якобы для прослушивания, чтобы побороться в следующем году за номинацию «Лучший разговорный альбом».

Появившаяся в конце ролика Клинтон зачитала отрывок, в котором говорится, что Трамп боится быть отравленным, поэтому питается фастфудом. В конце ролика в кадре ведущий церемонии «Грэмми» Джеймс Корден и объявляет Хиллари Клинтон лучшей.