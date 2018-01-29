Постпред США о ролике с чтением книги о Трампе: Не политизируйте «Грэмми»
Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Представленный на музыкальной премии «Грэмми» ролик, в котором известные американские артисты и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон читают отрывки из книги о президенте США Дональде Трампе, был встречен критикой постпреда США при ООН Никки Хейли.
29 января на своей странице Twitter Хейли призналась, что ей всегда нравилась церемония вручения премии «Грэмми», и добавила, что не нужно смешивать музыку и политику.
«Я всегда любила премии «Грэмми», но чтение актёрами (книги) «Огонь и ярость» погубило её. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики», — заявила Хейли.
Из сообщения следует, что «мусором» Хейли назвала книгу журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая посвящена работе нынешнего американского президента США в первые месяцы после избрания.
Менее чем за неделю после выхода книги по всему миру было продано 1,4 млн экземпляров, и еще на 700 тыс. экземпляров был оформлен заказ, что сделало «Огонь и ярость» самой быстро продаваемой книгой в жанре документальной прозы в истории издавшей ее компании.
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Указанный ролик-миниатюра содержит выступления американских артистов, которые зачитывали фрагменты из книги, якобы для прослушивания, чтобы побороться в следующем году за номинацию «Лучший разговорный альбом».
Появившаяся в конце ролика Клинтон зачитала отрывок, в котором говорится, что Трамп боится быть отравленным, поэтому питается фастфудом. В конце ролика в кадре ведущий церемонии «Грэмми» Джеймс Корден и объявляет Хиллари Клинтон лучшей.