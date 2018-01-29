Пермь, 29 января, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Учительница пермской школы №127 Наталья Шагулина, которая получила множественные ранения, защищая детей при нападении подростков на образовательное учреждение, идёт на поправку. Она от души поблагодарила врачей и медперсонал за заботу.

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«Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Особенно хочу поблагодарить врачей больницы, благодаря их вниманию, профессионализму я иду на поправку», — сказала Шагулина.

Кроме того, в официальном комментарии, размещённом на сайте минздрава пермского края, женщина убедительно попросила журналистов не докучать ей и не мучить расспросами о произошедшей трагедии.

«Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью […]. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким», — сообщила Наталья Шагулина, заранее поблагодарив «за уважение» к ней и её семье.

Она добавила, что хотела бы «оставить в прошлом» произошедшую трагедию.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №127 в Перми было совершено утром 15 января. Двое подростков — старшеклассник и бывший ученик этой школы — напали на детей и педагога начальных классов. В результате происшествия были госпитализированы 12 человек.

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Учительница Наталья Шагулина, защищавшую детей, получила 17 ножевых ранений. Она представлена к государственной награде. Глава региона предложил наградить ее медалью «За отвагу».

25 января учительницу перевели в нейрохирургическое отделение. Врачи оценили её состояние как средней степени тяжести. Сейчас она находится в сознании и самостоятельно дышит.

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Добавим, что в больницах оставались ещё трое детей, пострадавших после резни в пермской школе.