Якутия: В условиях сурового климата нельзя экономить на жизнеобеспечении
Якутск, 29 января, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Депутат Госсобрания Якутии по Вехневилюйско-Горной региональной группе, первый заместитель генерального директора АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев прокомментировал ЧС в селе Бердигестях, где из-за пожара в котельной были вынуждены эвакуировать людей из их домов. Парламентарий уверен, что в условиях сурового климата Якутии нельзя экономить на обеспечении безопасности жизнедеятельности, его мнение опубликовано на сайте Госсобрания республики, передаёт ИА REGNUM.
Сейчас пострадавшая от пожара котельная уже работает в штатном режиме, в ней функционируют оба котла, а температура на выходе составляет +75 градусов, проинформировали в ГУП «ЖКХ» Якутии. Все 190 жителей населённого пункта, которых эвакуировали 28 января, уже могут вернуться в свои дома: все здания снова отапливаются. По словам Гаврила Алексеева, в сложной ситуации жители Бердигестяха сплотились всем селом и помогали друг другу: местные предприниматели обеспечивали питанием пострадавших жителей и работников бригад, занимавшихся восстановительными работами.
«Из этой ситуации четко видно то, что необходимо больше уделять внимания проблемам основного жизнеобеспечивающего предприятия республики ГУП «ЖКХ», — уверен депутат. — Не секрет, что на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение. Одним из факторов является нехватка средств на содержание жилищно-коммунальной сферы. В условиях такого сурового климата нельзя экономить на обеспечении безопасности жизнедеятельности».
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бердигестях Горного района Якутии 27 января из-за хлопка газовоздушной смеси загорелась котельная. Кочегар погиб, а без отопления остались 193 человека. Людей эвакуировали из их жилья к родственникам и в пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Семье погибшего во время пожара оператора котельной будет оказана материальная помощь.