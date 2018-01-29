Якутск, 29 января, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Депутат Госсобрания Якутии по Вехневилюйско-Горной региональной группе, первый заместитель генерального директора АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев прокомментировал ЧС в селе Бердигестях, где из-за пожара в котельной были вынуждены эвакуировать людей из их домов. Парламентарий уверен, что в условиях сурового климата Якутии нельзя экономить на обеспечении безопасности жизнедеятельности, его мнение опубликовано на сайте Госсобрания республики, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Сейчас пострадавшая от пожара котельная уже работает в штатном режиме, в ней функционируют оба котла, а температура на выходе составляет +75 градусов, проинформировали в ГУП «ЖКХ» Якутии. Все 190 жителей населённого пункта, которых эвакуировали 28 января, уже могут вернуться в свои дома: все здания снова отапливаются. По словам Гаврила Алексеева, в сложной ситуации жители Бердигестяха сплотились всем селом и помогали друг другу: местные предприниматели обеспечивали питанием пострадавших жителей и работников бригад, занимавшихся восстановительными работами.

«Из этой ситуации четко видно то, что необходимо больше уделять внимания проблемам основного жизнеобеспечивающего предприятия республики ГУП «ЖКХ», — уверен депутат. — Не секрет, что на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение. Одним из факторов является нехватка средств на содержание жилищно-коммунальной сферы. В условиях такого сурового климата нельзя экономить на обеспечении безопасности жизнедеятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бердигестях Горного района Якутии 27 января из-за хлопка газовоздушной смеси загорелась котельная. Кочегар погиб, а без отопления остались 193 человека. Людей эвакуировали из их жилья к родственникам и в пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Семье погибшего во время пожара оператора котельной будет оказана материальная помощь.